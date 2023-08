Gama iPhone 15 se lanseaza pe 12 septembrie

Oficial avem si data de lansare. Marele eveniment Apple va avea loc pe 12 septembrie si evident va fi disponibil online. Vom vedea acolo noile iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro si iPhone 15 Pro Max care acum se va redenumi in iPhone 15 Ultra.

Stim ca noile telefoane vor avea USB C asa cum am scris AICI, stim ca vor avea culori noi dar mult mai plictistioare, vor avea procesoare noi, margini mai subtiri in jurul ecranului, rama din titan pe modele Pro si Ultra, Action Button in locul butonului de mute de pe lateral si mici imbunatatiri pe partea foto si software.

Ne asteptam sa vedem si casti cu USB C, Apple Watch Seria 9 si un Watch Ultra 2.