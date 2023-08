Galaxy S24 Ultra va utiliza exclusiv chipset-ul Snapdragon 8 Gen3

La cateva ore dupa zvonul ca Europa va primi intreaga serie Galaxy S24 echipata cu Exynos, un nou zvon contesta specificatiile variantei Ultra.

Galaxy S24 Ultra ar putea fi singura varianta echipata international cu chipset-ul Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 si va evita varianta Exynos. As putea spune ca pana si Samsung stie deja ca Exynos 2400 va fi varianta inferioara.

Regardless of the region, all models of the S24 Ultra feature Qualcomm Snapdragon processors.

— Revegnus (@Tech_Reve) August 30, 2023