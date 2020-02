Google Maps implineste 15 ani si vine cu schimbari de design

Google Maps a implinit 15 ani, iar pentru a sarbatorii frumoasa varsta Google a redesenat aplicatia pentru Android si iOS. Este cu totul noua si luna viitoare va deveni si mai buna cu un nou update.

Google Maps primeste un nou logo, celebrul pin colorat in culorile deja cunoscute. Noul logo aduce si un meniu nou in aplicatiile de mobil, complet modificat si mai prietenos cu utilizatorul. Arata foarte mult cu aplicatia Facebook pentru iOS, cu acele taburi in partea de jos usor accesibile.

Este un meniu intuitiv si va las o poza sa vedeti exact cum arata. Pe langa design, care mie imi place foarte mult, Maps o sa primeasca un update luna viitoare. Noul update ofera informatii despre cat de aglomerat este transportul in comun daca cineva raporteaza acest lucru si chiar temperatura din acesta.