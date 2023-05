Google ar putea baga reclame in Gmail chiar in corpul unui mail

Sunt sigur ca nu va place ideea, dar Google testeaza aceste reclame si sunt sanse mari sa le introduca. Stim bine ca Google are destul de mult tupeu.

Au inceput sa testeze cu reclame in zona Promotions si Social, insa vor sa treaca la pasul urmator. Pe telefon, primele reclame in Gmail au aparut la categoria Updates. Nu spun ca este o zona des folosita de utilizatori, acolo fiind mail-urile promotionale si altele mai putin accesate. Pana acum Google nu a introdus nici un fel de reclama in zona de Inbox unde sunt mail-urile principale.

Aceste reclame pot fi confundate cu mail-urile primite din sectiunile mentionate sau pot aparea ca o fotografie deranjanta. Mai multi utilizatori s-au plans de acest lucru, spuand ca aceasta practica ar trebui sa fie ilegala.

As a person who works very hard to keep my email in check, I am absolutely INCENSED that Gmail is just putting random ads in my inbox now??? pic.twitter.com/5LompTLLPL

— rosemary h (@rohallma) May 3, 2023