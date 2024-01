Horizon Forbidden West Complete Edition pentru PC are data de lansare

Horizon: Zero Dawn a fost lansat initial exclusiv pe PS4 in 2017 si a ajuns pe PC in 2020.

Al doilea titlu al seriei a primit acelasi tratament, dar exclusivitatea a tinut mai putin. Horizon 2 sau Forbidden West a fost lansat pe PS4 si PS5 in februarie 2022 si de ceva timp a fost confirmat pentru PC. Data finala de lansare pentru PC este 21 martie 2024.

Vine cu suport DLSS,FSR, XeSS fidelitate grafica imbunatatita si include expansion-ul The Burning Shores.

Eu unul astept God of War Ragnarok :).