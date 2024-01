Philips lanseaza un monitor ultrawide profesional de 49inch

Dedicat utilizatorilor din mediul profesional, Philips 49B2U6900CH a fost conceput pentru a facilita colaborarea online si pentru a elimina necesitatea unui monitor secundar.

Monitorul se remarca prin ecranul generos de 49inch cu panou W-LED si functioneaza la rezolutia 5120×1440 (Dual QHD), cu o rata de reimprospatare de 75hz. Este certificat DisplatHDR400 si vine cu webcam integrata cu capabilitate de autoincadrare, noise-cancellation si un LED care indica rosu in momentul in care utilizatorul este in sedinta pentru a nu fi deranjat. Valoarea delta E este sub 2 si functioneaza in modul 8bit+ FRC ceea ce ii permite afisarea a aproximativ 1.07 miliarde culori.

Functia Smart KVM permite utilizatorilor cu apasarea tripla a tastei “Ctrl” sa comute intre doua surse de semnal.