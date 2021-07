Huawei nu mai e in top 5 nici macar in China

Huawei, privit de multi ca un nume greu in lumea telefoanelor cu Android, a ajuns sa nu mai faca parte din top 5 producatori de telefoane nici macar in China.

Restrictiile initiate in 2019 de presedintele SUA Donald Trump impotriva Huawei au pus compania in fata mai multor situatii dificile. De la lipsa serviciilor Google pe telefoane acestora pana la probleme de logistica, compania s-a luptat din greu sa ramana in continuare relevanta in industria telefoanelor mobile.

Dupa ce vanzarile la nivel global s-au prabusit, cu Xiaomi avand cel mai mult de castigat, vanzarile in China nu pareau extrem de afectate. Situatia s-a schimbat intre timp, iar compania nu mai este nici macar in top 5.

Al doilea trimestru al anului 2021 a gasit Vivo pe locul 1, Oppo pe locul al 2-lea, iar Xiaomi pe al 3-lea. Apple se afla pe pozitia a 4-a, iar Honor pe cea de a 5-a.

Huawei va prezenta in curand P50 si P50 Pro, care posibil sa ruleze HarmonyOS sau Android, dar fara servicii Google.

Fenomenul Huawei se poate repeta cu siguranta daca niste oameni cu influenta intervin. Strict din ce am citit si vazut, chiar daca nu sunt adeptul strategiilor de publicitate a celor de la Huawei, ceea ce au patit nu mi se pare corect.

S-ar putea insa ca toata palma aceasta pe care au luat-o peste fata intr-un timp asa de scurt sa fie pe termen lung ceva benefic pentru companie.

