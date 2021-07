Mai multe titluri exclusive pentru Playstation ar putea ajunge pe PC

Death Stranding, Horizon: Zero Dawn si Days Gone ar putea fi doar inceputul unei frumoase prietenii.

La inceputul lunii iulie, cei de la Sony au anuntat achizitia studioului de jocuri olandez Nixxes. Acesta este in mare parte specializat in portari ale jocurilor pe diferite platforme. Nixxes au fost responsabili pentru versiunile de PC ale lui Hitman 2, Rise of the Tomb Raides sau Shadow of the Tomb Raider. Eu unul le-am jucat pe toate trei si nu am simtit nici unul drept port si fara a avea un PC foarte performant le-am putut rula cu usurinta.

Pe langa achizitia studioului Nixxes, Jim Ryan – presedintele Sony Interactive Studios si CEO a declarat ca este entuziasmat de portarea mai multor titluri din portofoliul consolei Playstation pe PC si este momentan multumit de ce s-a realizat pana acum cu cele trei titluri amintite la inceputul articolului.

Tot ce imi vine in cap este: „Get here boy!”.