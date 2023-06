HyperX Cloud III – cele mai bune casti cu jack

Campionii, campionii. HyperX a lansat de curand Cloud III, castile cu jack pe care le poti folosi la orice dispozitiv si garantez ca se aud bine. Urmeaza sa apara si versiunea wireless, insa pana atunci ne bucuram de acest model. Nici nu trebuie sa stati multi pe ganduri, merita fiecare banut.

Castile au fost lansate de curand si le-am primit si noi la review. Nu este un secret pentru nimeni ca HyperX a avut si are in continuare printre cele mai bune casti de gaming. Punct. Ca sunt cu fir sau wireless, au demonstrat de ce sunt in stare.

Cele wireless impresioneaza prin calitatea sunetului si in mod special prin autonomia ridicata. Aici nu avem despre ce sa vorbim, sunt casti cu fir. Le-ai conectat si gata. Totusi, noile Cloud III sunt de departe in topul preferintelor mele si le voi recomanda oricui la orice ora.

In primul rand sunt construite foarte bine. Materialele sunt premium, cupele moi si confortabile, iar atunci cand le pui pe cap aproape ca nu le simti. Au o pozitie buna si nu te vor deranja in sesiunile lungi de gaming.

Se regleaza usor, au structura de metal si cupele sunt cu memorie. Credeti-ma ca sunt foarte misto. Enervant este oarecum microfonul detasabil. Se aude impecabil, nu asta este problema. Problema este lungimea lui si parca te deranjeaza cand te joci. Il vezi cu coada ochiului…Cred ca puteau sa-l faca mai mic sau sa-l integreze in casti.

Pe partea de sunet, Cloud III sunt imbatabile. Sunt excelente pentru pasionatii de muzica, dar la fel de bune si la gaming. HyperX niciodata nu a dezamagit si a reglat corect castile din fabrica incat sa poata fi folosite pentru orice activitate.

Fie ca le conectezi la telefon sau la PC, calitatea este una de top. Sunetul este puternic, plin, au bass la greu si vor fi o placere.

Sunt compatibile cu PC, PS5, PS4, Xbos X, S, One, Nintendo Switch si orice telefon mobil cu jack. Costa in jur de 100 euro, dar inca nu sunt disponibile in Romania.