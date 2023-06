Samsung Galaxy S23 Ultra – Review personal, de data asta fara retur

„Not the phone we deserve, but the phone we need.”

Samsung a lansat Galaxy S23 Ultra pe 1 februarie 2023 si l-am luat la precomanda cu niste ezitari. Desi probabil review-ul ar fi fost mult mai popular in februarie, am preferat sa astept, sa folosesc telefonul o perioada mai lunga pentru a putea veni cu niste pareri in profunzime legate la el. Planuiam sa-l cumpar inca de anul trecut cand am facut retur unui S22 Ultra – in detaliu puteti citi despre asta aici. Pe scurt – S22 Ultra desi mi-a suras pe partea care ma interesa cel mai mult – fotografie – m-a dus la exasperare pe partea care conteaza pentru a-l putea folosi: autonomia. Haideti sa vedem care-i treaba cu urmasul lui S22 Ultra.

Va anunt ca acest review va fi unul subiectiv, la fel ca cel dedicat lui S22 Ultra.

Design si constructie

Samsung a jucat-o la sigur – designul si constructia sunt aproape identice cu generatia anterioara. S-au asigurat totusi ca husa de la S22 Ultra nu se potriveste lui S23 Ultra: distanta dintre camerele foto e alta, iar marginile au mai pierdut din rotunjire si merg spre un design mai boxy, mai demn de un Note sub acoperire. Micile ajustari ale marginii il fac si mai placut de tinut in mana, iar in rest punctele forte si punctele slabe ale lui S22 Ultra s-au pastrat: design minimalist frumos, industrial, iar praful isi face cuib intre senzorii foto.

Ecranul e protejat cu Gorilla Glass Victus 2, rama este din aluminiu si conform Samsung ofera o durabilitate crescuta, iar spatele este realizat din sticla. Este protejat IP68 de apa si praf.

Experienta in utilizare: software, performanta si baterie

Cea mai buna veste legata de intreaga gama Galaxy S23 este ca global se vinde cu un singur chipset: cel de la Qualcomm – Snapdragon 8 Gen2. Desi chipsetul acesta e folosit pe majoritatea flagship-urilor lansate anul acesta, Samsung se lauda ca au colaborat cu cei de la Qualcomm pentru a obtine o varianta personalizata.

Alaturi de acest chipset, varianta cumparata de mine vine cu 512GB memorie interna tip UFS 4.0 si 12GB memorie RAM LPDDR5x.

Foloseste Android 13 si OneUI 5.1 si va primi 4 actualizari majore de OS. Samsung ofera cel mai lung suport software dintre toti producatorii de telefoane care folosesc Android.

La capitolul sisteme de operare si interfete vorbim de gusturi, iar daca in ultimii 4-5 ani v-a placut sau nu v-a placut interfata OneUI de la Samsung, cu siguranta S23 Ultra nu o sa va schimbe parearea. Pentru nevoile si gusturile mele e echilibrata.

S23 Ultra foloseste in continuare un acumulator de 5000mAh si ofera incarcare rapida la 45W, care nu e cu mult mai rapida decat cea la 25W (aproximativ 10-15 minute). Partea buna este ca autonomia este absolut grozava. Ecranul foloseste tehnologia LTPO si ofera o rata de reimprospatare adaptiva. In primele saptamani l-am folosit alaturi de rezolutia FHD+ (2316×1080) si am obtinut in utilizarea mea o autonomie de aproape 2 zile: scos dimineata la 8 de la incarcat, pus la incarcat a doua zi seara in jur de 21 cand mai avea 15%-20% baterie ramasa.

Apoi am trecut la rezolutia maxima 3088×1440 si intr-o singura zi am reusit sa-i „topesc” bateria cand l-am utilizat intens pentru orientare prin padure si fotografie. In rest tot si-a facut datoria mai mult de o zi. Modul stand-by la randul sau a fost imbunatatit drastic, dar inca nu a ajuns la nivelul iPhone. Ecranul a fost pastrat mereu pe Motion smoothness Adaptive (120Hz). Din punctul meu de vedere autonomia acestuia merita nota 10 daca o raportam la rezolutie, rata de reimprospatare si marimea ecranului. O surpriza extrem de placuta dupa dezastrul generatiei anterioare.

Camera foto si video

Cati megapixeli sunt prea multi megapixeli? Dupa mine 200MP sunt deja prea multi. Ori m-am stricat eu de cap, ori poate telefonul meu are ceva, ori mi-e prea dor mie de vacanta, ori….ori…ori…, dar pozele facute cu S23 Ultra mi se par sub cele de pe S22 Ultra. Mi se pare ca, camerei principale ii lipseste elasticitatea. Se descurca foarte bine de obicei, dar cateodata sunt rezultate care te fac sa ridici din sprancene. 200MP de marketing pur – infim ajuta cei 200MP la producerea unei poze mai detaliate decat un senzor de 50MP, mai ales noaptea, unde pozele nu imi par foarte reusite. Eu am facut putine poze noaptea, e un aspect care nu ma prea intereseaza.

Pe mod automat, pozele realizate au rezolutia 12.5MP si poate fi folosita si cea de 200MP sau 50MP. Insa partea de procesare software nu functioneaza la fel de bine cu rezolutiile mari.

Senzorul de 108MP prezent pe S22 Ultra a fost abandonat, iar in locul sau a venit unul nou de 200MP. Galaxy S20 Ultra a fost primul telefon de la Samsung cu senzor de 108MP – nu a reusit sa impresioneze. Note 20 Ultra a fost urmatorul care a folosit o varianta revizuita si diferentele erau mari. S21 Ultra si S22 Ultra la randul lor au folosit versiuni imbunatatite. A fost nevoie de timp ca partea software alaturi de senzor sa lucreze in armonie.

Dar ca sa nu va influentez, las galeria foto sa vorbeasca de la sine. Toate pozele au fost redimensionate pentru a putea fi urcate pe site.

standard

ultrawide

selfie

zoom 3x

zoom 10x

lumina slaba

Un salt impresionant este pe partea de video – stabilizarea este aproape de nivelul lui iPhone iar calitatea si claritatea sunt pastrate.

Ecran si sunet

Spoiler alert! – ecranul este…absolut fabulos. La fel ca in cazul fiecarui varf de gama Samsung, S23 Ultra nu are rival pe partea de ecran. Indiferent de scenariu poate fi utilizat cu usurinta, iar luminozitatea automata functioneaza perfect. Ce e pacat – la fel ca in majoritatea multor ecrane prezente pe telefoanele mobile – continutul de pe YouTube, HBO Max sau alte platforme de streaming va prezenta cele doua benzi negre pe lateral datorita aspect ratio-ului, iar daca facem crop se pierde din continut. Nu-i ceva specific Samsung, dar in cazul unui ecran asa de performant si placut ochiului e mare pacat ca se afla in aceasta situatie.

Sunetul de tip stereo reda cu suficienta acuratete materialul sursa si nu va dezamagi decat pe expertii audiofili.

Concluzii

La precomanda, Samsung S23 Ultra varianta de 512GB si 12GB RAM a fost 6450RON. Tipic gamei Samsung, pretul a mers in jos si la aproape 6 luni de la lansare il gasiti cu 7-800RON mai ieftin, iar daca vanati ofertele posibil si mai mult. Nu imi pare rau ca l-am luat si folosit de atunci si pana acum. Este in sfarsit un flagship reusit de la Samsung cu foarte putine bile negre. Are cel mai bun ecran, un setup de camere foto potent, autonomie foarte buna, stylusul performant si un pret care tot scade facandu-l o oferta atractiva. Samsung a dorit un pariu sigur si nu au riscat crearea unui telefon nou, aplicand metoda „s” folosita de Apple cu succes ani la rand.

Comparativ cu S22 Ultra aduce 2 imbunatatiri majore, dintre care pe una eu o consider un salt enorm:

procesorul folosit este puternic si optimizat – spre deosebire de procesorul aflat in versiune beta si pus pe S22 Ultra; stabilizarea pe partea video este poate cea mai buna din lumea Android si doar jumatate de pas in spatele Apple – o surpriza placuta;

Unde m-a confuzat si posibil sa fiu eu nebun e pe partea de calitate a pozelor – 108MP mi se par arhisuficienti – senzorul ales de 200MP nu m-a convins ca era necesar.