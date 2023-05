HyperX a lansat castile Cloud III

HyperX a ajuns cu castile Cloud la generatia III, acestea oferind caracteristici interesante. Lansate la COMPUTEX 2023, noile casti ofera drivere de 53mm, o activare pe viata pentru DTS Headphone:X pentru spatializare 3D si sunt mult mai confortabile.

“Suntem încântați să prezentăm Cloud III, noua generație de căști de gaming din seria Cloud,” a declarant Marcus Hermann, director of PC gaming, HyperX. “HyperX Cloud a însemnat întotdeauna cele mai confortabile căști de gaming de pe piață, iar cu Cloud III, ne-am făcut timp să ne intrăm în profunzime în ceea ce gamerii iubesc la Cloud II și să îmbunătățim fiecare aspect al noii căști. Am îmbunătățit confortul cu noi materiale și o potrivire pe cap mai bună. Am îmbunătățit sunetul prin reproiectarea driverelor și a reglajului. De asemenea, am îmbunătățit funcția de comunicare prin includerea unui microfon de 10 mm cu anulare a zgomotului și a unui filtru pop intern cu plasă metalică”.