Telefoanele premium au fost la mare cautare in Q1 2023

O treime din telefoanele vandute au facut parte din categoria premium – peste 500$, iar primele 15 pozitii nu vor soca pe nimeni.

In primul rand cererea pentru telefoane scumpe a crescut cu 4.7%, in timp ce per total numarul de telefoane cumparate a scazut cu 13.3% de la an la an.

Datele au fost facute publice de Canalys prin intermediul Twitter.

In top 5 telefoane, primele 4 pozitii sunt ocupate de Apple, iar pe a 5-a avem Samsung Galaxy S23 Ultra. Xiaomi 13 este pe locul 13, iar Mate 40 pe locul al 14-lea.