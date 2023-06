Iiyama Red Eagle G2470HSU Review – IPS si 165Hz sub 750Ron

Daca vi se pare ca Iiyama suna oarecum cunoscut – nu va inselati. Brandul Iiyama apartine de Mouse Computer Corporation si a fost fondata in 1972 in Japonia. Iiyama acopera o gama larga de monitoare, iar astazi vom discuta despre unul de gaming care are un pret foarte bun.

Red Eagle G-Master G2470HSU-B1 pe numele sau complet nu se va ascunde dupa o cutie clasica de carton, ci va prefera sa faca o prima impresie buna ca sa-i stim scopul – gamingul. Montarea este usoara, monitorul fiind alcatuit clasic din cele trei componente: ecran, stalp si picior de sustinere. In pachet avem cablul de alimentare, cablul HDMI si cablul DVI.

Va veti da seama ca vorbim de un monitor de buget dupa finisajul plasticului de la nivelul constructiei. Nu este pentru pretentiosi, dar nici fragil. Arata ca un monitor de gaming de buget – exact unde se incadreaza. In materie de limitari pe partea de constructie – nu se poate roti sau inalta – suporta doar inclinare si este compatibil cu suport VESA 100×100. Marginile ecranului sunt foarte subtiri, iar butoanele pentru navigare meniu le veti gasi pe spate, 4 la numar. Dupa 2-3 sesiuni de butonat si navigat prin meniul OSD le veti folosi fara dificultati.

Pe partea de conectivitate vine cu un port HDMI 1.4, un DisplayPort 1.2, doua USB 2.0 si jack 3.5mm pentru casti.

Panelul folosit este un IPS si are o diagonala de 23.8 inch, cu rezolutia 1920×1080. Culorile arata natural si nu prezinta o saturatie la fel de puternica cum gasim la monitoarele mai scumpe. Unghiurile de vizibilitate sunt suficient de generoase si per total calitatea imaginii raportata la buget este buna.

Rata de reimprospatare de 165Hz il face o alegere potrivita pentru cei care joaca titluri eSports, iar timpul de raspuns de 0.8ms este la randul sau mai mult decat binevenit. Tehnologia AMD FreeSync Premium este suportata si va asigura o imagine fluida si fara tearing sau alte artefacte.

Are chiar si 2 difuzoare de 2W integrate. Pot fi utilizate, dar nu va asteptati la miracole. Muzica nu suna armonios pe ele.

Meniul OSD ofera optiuni de personalizare suficiente pentru cei care vor sa adauge un strat de personalitate imaginii.

Cei in cautarea unui monitor de buget pentru gaming si pentru care rezolutia standard este FullHD, Iiyama G2470HSU este o varianta buna de luat in considerare. Are un panoul de calitate pentru segmentul lui si o rata de reimprospatare rapida numai buna pentru titlurile eSports. Il gasiti la ForIT la 701RON.