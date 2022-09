Intel a anunțat oficial Arc A310, poate cea mai accesibilă placă video de pe piață

Arc A310, cea mai accesibil─â plac─â video dedicat─â de la Intel, a fost anun╚Ťat─â oficial─â. Aceasta are doar 6 nuclee Xe/96 execution units, 4 GB de memorie RAM GDDR6 pe bus de 64 bi╚Ťi ╚Öi TDP de doar 75 W, prin urmare nu este o plac─â video destinat─â gaming-ului. Ruleaz─â la o frecven╚Ť─â de 2 Ghz ╚Öi dispune de 96 XMX AI accelerator units ╚Öi 6 ray tracing units, ├«ns─â utilitatea acestora din urm─â e discutabil─â.

Singura sa utilitate este output-ul video pe sisteme office ╚Öi accelerarea la video decoding pe HTPC-uri. Nu are nevoie de alimentare extern─â ╚Öi are output la rezolu╚Ťii de p├ón─â la 8K. Cel mai probabil, va fi disponibil─â doar ├«n implement─âri custom cu sisteme de r─âcire low profile. Pre╚Ťul estimat este de sub 100 de dolari ╚Öi e poate cel mai mic de pe pia╚Ť─â.

Via Videocardz