Tenda U18a – o solutie performanta daca vrei Wi-Fi 6 pe calculator

Ma adresez acum celor care folosesc calculatoare de tip desktop. Pentru ca Tenda U18a este solutia excelenta sa-ti faci Wi-Fi pe desktop si sa renunti la un cablu.

Personal am incercat de mult timp sa imi fac unitatea wireless. Am inceput cu perifericele ca sa scap de majoritatea firelor, iar mai tarziu am trecut si pe internetul wireless. Noroc ca placa de baza stie Wi-Fi de cea mai noua generatie.

Cand am inceput sa fac asta nu puteam sa-mi trag un cablu pana la PC, era un pic peste mana, insa am revenit la cablu la noua locatie. Totusi, nu pot sa nu remarc cat de bune au ajuns adaptoarele Wi-Fi, care te scutesc de cablul de internet.

Am folosit mai multe solutii in trecut, toate foarte bune, insa Tenda U18a este un pic diferit. Se conecteaza la un USB 3.0 printr-un cablu de 0.5 metri, iar aparatul in sine il pozitionezi unde vrei.

Da, nu este o simpla antena sau dongle ci este ceva mai interesant. Practic ai doua antene Wi-Fi 6 AX1800 de 5dBi fiecare. Pe banda de 5GHz promite 1201Mbps si pe banda de 2.4GHz promite 574Mbps.

Sa sim sinceri, cate poti spune despre doua antene? Nu multe. El arata interesant, parca ar fi ceva robot dintr-un desen animat. Nu arata rau, dar trebuie sa-i gasesti un loc sa nu te incurce.

In plus nu are aderenta, deci daca il misti o sa pice de la locul lui. Dar arata interesant si isi face treaba. Eu l-am folosit pentru perioada de testare si cateva zile am stat fara cablu in PC. Incredibil ce bine s-a descurcat. N-am avut lag in nici un joc online si vitezele au fost suficiente inclusiv pentru torrent.

Vitezele reale nu sunt cele de pe hartie, dar sincer iti faci treaba cu el. Din pacate nu l-am gasit disponibil la noi in tara, dar poate o sa apara curand.

La prima utilizare trebuie sa instalati si driverul pentru el. Bagati cablul in antena si PC si intrati in My Comptuter. O sa vedeti un drive E cu numele Tenda. Intrati in el si rulati acest setup. Abia dupa o sa va mearga.

Dupa nu mai aveti nimic de facut. Aveti Wi-Fi 6 de mare viteze si doua benzi pe care le puteti folosi in voie. Ai viteze bune asa cum am aratat mai sus, te scapa de un fir si poti sa-l iei cu tine si sa-l folosesti si la laptop daca ai un model mai vechi.

CONCURS

Si daca il vreti voi…facem CONCURS! Vrem sa oferim acest gadget unui cititor, asadar aveti o sansa sa-l castigati daca ne demonstrati noua si Tenda Romania ca sunteti fete si baieti de treaba.

Noi nu vrem nimic, poate doar un share in stanga si in dreapta sa mai afle lumea de site. O faceti daca va lasa inima, cum ar spune niste influenceri imbracati in costume negre. Dar like-ul la pagina Tenda este obligatoriu 🙂 Gasiti pagina lor de Facebook AICI.

O sa alegem un comentariu random si trebuie sa raspundeti la urmatoarea intrebare:

Care considerati ca sunt avantajele si dezavantajele unei conexiuni wireless pe desktop?