Citroen e-C3 costa 23.300 euro si ofera 320km autonomie

S-a lansat una dintre cele mai ieftine masini electrice din Europa de la un brand consacrat. Citroen e-C3 este o masina de oras care costa fara program rabla 23.300 euro si pune bete-n roate Daciei Spring.

C3 original a fost lansat in 2002 si s-a vandut foarte bine. O vedeti si acum pe strazi. Suntem la generatia a 4-a cand C3 a devenit electric si este primul model din segmentul B produs si dezvoltat in Europa cu zero emisii.

Noul e-C3 are 4 metri lungime, 1.76m latime si o garda la sol de 163mm. Vine in doua versiuni de echipare, You si Max, iar la interior regasim un bord complet nou. Sistemul multimedia poate fi simplu, pe baza unui telefon mobil asa cum are si Dacia, sau un sistem avansat cu ecran tactil.

Motorul are 113CP si baterie promite 320km autonomie. Este o unitate de 44kWh si sigur autonomia reala va fi apropiata mai mult de 250km. Face suta la ora in 11 secunde si atinge o viteza maxima de 135km/h.

Citroen e-C3 porneste de la 23.300 euro fara rabla, deci cu ne ajuta si statul o sa fie o masina cu un pret foarte bun. Unde mai pui si un discount de la dealer ajungi sa o cumperi cu 11-12.000 euro. De asemenea, Citroen va lansa si o versiune care va pleca de la 19.990 euro pana in 2025.

Masina este produsa in Slovacia.