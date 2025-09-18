Intel pregătește lansarea Core Ultra 3 205 – procesor entry-level capabil, mult mai performant decât modelele anterioare

Intel Core Ultra 3 205, cel mai accesibil model din gama de procesoare Arrow Lake este foarte aproape de lansare, iar sample-urile au fost deja trimise către presă. Bineînțeles, acesta nu se apropie de performanțele modelelor superioare din serie, însă aduce dotări decente, numai bune pentru eSport gaming, office și multimedia: patru nuclee P și patru nuclee E tactate la 4.9 Ghz, respectiv 4.4 Ghz, la un consum de doar 65 W.

A fost testat de youtuber-ul sud-coreean Bulls Lab, iar la prima vedere, conform rezultatelor din Cinebench R23, pare să fie cu 48% mai rapid în multi-thread decât predecesorul său, Intel Core i3-14100. De asemenea, Core Ultra 3 205 este considerabil mai performant și în single-thread, depășind modelele Core i3-14100 și Core i5-14400.Inclusiv GPU-ul integrat este mult mai bine dotat, având două nuclee Xe și fiind capabil să livreze peste 100 de cadre pe secundă în titluri MOBA și eSports.

Deși nu a fost încă dezvăluit oficial de Intel, procesorul este deja listat la magazinele din Coreea de Sud și are un preț de aproximativ 140 de dolari. La noi s-ar putea să ajungă ceva mai scump, însă nu mai mult de 750 – 800 lei.

Via Techspot