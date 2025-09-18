Roborock intră în… grădină

După ce a cucerit piața globală a aspiratoarelor robot în 2024, Roborock face un pas strategic spre exteriorul locuinței, lansând o gamă completă de roboți de tuns iarba.
Prezentate oficial în valea Isar, lângă München, și anterior la IFA 2025, aceste modele aduc tehnologia premiată Roborock în grădină, promițând o întreținere inteligentă, eficientă și complet automatizată.
Noile modele — RockMow Z1, RockMow S1 și RockNeo Q1 — aduc tehnologia premiată Roborock în grădină, promițând întreținere autonomă, eficientă și adaptată oricărui tip de teren.
RockMow Z1 – Performanță extremă pentru grădini mari
Cu o capacitate de acoperire de 5.000 m² în 24 de ore, Z1 este ideal pentru terenuri dificile. Poate urca pante abrupte, evita obstacole mari și tunde la doar 3 cm de margini. Navigația inteligentă și sistemul PreciEdge elimină complet nevoia de tuns manual.
RockMow S1 – Eficiență profesională pentru grădini medii
S1 navighează coridoare înguste de 0.7 m și gestionează pante de până la 45%. Tunde 1.000 m² în 12 ore, cu precizie și eficiență. Sistemul Adaptive Terrain Traversal și AI-ul Sentisphere asigură o acoperire completă, chiar și în zonele complexe.
RockNeo Q1 – Compact, agil și prietenos cu fauna
Ideal pentru grădini mici, Q1 oferă o tundere precisă și protejează animalele prin modul Wildlife-Friendly. Urcă pante de 45%, trece peste obstacole de 4 cm și tunde aproape de margini. Este ușor de controlat din aplicație și perfect pentru spații rezidențiale compacte.
|Model
|Suprafață max. acoperită
|Pante max.
|Obstacole max.
|Navigație & AI
|Tăiere la margine
|Wildlife-Friendly
|Timp de lucru
|Aplicație mobilă
|Ideal pentru
|RockMow Z1
|5.000 m² / 24h
|38.7° (80%)
|6 cm
|RTK, VSLAM, Sentisphere AI
|3 cm
|Nu
|24h
|Da
|Grădini mari, teren complex
|RockMow S1
|1.000 m² / 12h
|45%
|n/a
|Adaptive Terrain, Sentisphere
|3 cm
|Nu
|12h
|Da
|Grădini medii, spații înguste
|RockNeo Q1
|n/a (pentru grădini mici)
|45%
|4 cm
|Sentisphere AI
|3 cm
|Da
Fiecare model este echipat cu sisteme avansate de navigație, percepție ambientală și detecție a obstacolelor, bazate pe inteligență artificială. În plus, designul premium și funcțiile prietenoase cu fauna transformă întreținerea gazonului într-o activitate hands-free, cu rezultate profesionale.
