Roborock intră în… grădină

După ce a cucerit piața globală a aspiratoarelor robot în 2024, Roborock face un pas strategic spre exteriorul locuinței, lansând o gamă completă de roboți de tuns iarba.



Prezentate oficial în valea Isar, lângă München, și anterior la IFA 2025, aceste modele aduc tehnologia premiată Roborock în grădină, promițând o întreținere inteligentă, eficientă și complet automatizată.

Noile modele — RockMow Z1, RockMow S1 și RockNeo Q1 — aduc tehnologia premiată Roborock în grădină, promițând întreținere autonomă, eficientă și adaptată oricărui tip de teren.

RockMow Z1 – Performanță extremă pentru grădini mari

Cu o capacitate de acoperire de 5.000 m² în 24 de ore, Z1 este ideal pentru terenuri dificile. Poate urca pante abrupte, evita obstacole mari și tunde la doar 3 cm de margini. Navigația inteligentă și sistemul PreciEdge elimină complet nevoia de tuns manual.

RockMow S1 – Eficiență profesională pentru grădini medii

S1 navighează coridoare înguste de 0.7 m și gestionează pante de până la 45%. Tunde 1.000 m² în 12 ore, cu precizie și eficiență. Sistemul Adaptive Terrain Traversal și AI-ul Sentisphere asigură o acoperire completă, chiar și în zonele complexe.

RockNeo Q1 – Compact, agil și prietenos cu fauna

Ideal pentru grădini mici, Q1 oferă o tundere precisă și protejează animalele prin modul Wildlife-Friendly. Urcă pante de 45%, trece peste obstacole de 4 cm și tunde aproape de margini. Este ușor de controlat din aplicație și perfect pentru spații rezidențiale compacte.

Model Suprafață max. acoperită Pante max. Obstacole max. Navigație & AI Tăiere la margine Wildlife-Friendly Timp de lucru Aplicație mobilă Ideal pentru RockMow Z1 5.000 m² / 24h 38.7° (80%) 6 cm RTK, VSLAM, Sentisphere AI 3 cm Nu 24h Da Grădini mari, teren complex RockMow S1 1.000 m² / 12h 45% n/a Adaptive Terrain, Sentisphere 3 cm Nu 12h Da Grădini medii, spații înguste RockNeo Q1 n/a (pentru grădini mici) 45% 4 cm Sentisphere AI 3 cm Da

Fiecare model este echipat cu sisteme avansate de navigație, percepție ambientală și detecție a obstacolelor, bazate pe inteligență artificială. În plus, designul premium și funcțiile prietenoase cu fauna transformă întreținerea gazonului într-o activitate hands-free, cu rezultate profesionale.