Internetul de la Digi a picat in toata tara

Ieri seara in jurul orei 21:00, internetul fix de la Digi a picat in toata tara.

Practic toata tara a ramas fara net de la Digi in jurul orei 21:00 si nimeni nu stie de ce. Pana acum nimeni nu a declarat nimic. Nu stim daca cineva s-a impiedicat de un fir prin sediu sau a fost o avarie mai serioasa. Asa ceva se intampla foarte rar, dar a fost deranjant si mai ales dubios ca toata tara a fost afectata.

Din fericire nu eram acasa in acel moment, deci nu am fost afectat. Tarziu am aflat ca netul a fost picat si am inceput sa aflu de ce.