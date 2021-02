Noul senzor foto OmniVision OV50A ofera un autofocus 100% pe toti pixelii

OmniVision, companie producatoare de senzori foto si un rival puternic pentru Sony in segmentul mobile, anunta noul senzor OV50A, care ofera un autofocus de 100% prin tehnologia Quad Phase Detection.

Practic se foloseste de toti pixelii (in grupuri de cate 2 x 2) pentru detectarea focalizarii. Tehnologia QPD permite focalizarea automata mai rapida in special in intuneric. Astfel, efectul Boke este mai bun, focalizarea automat mai rapida si mai precisa, iar hardware-ul folosit permite o remodelare a filtrelor de culoare.

Senzorul masoara 1/55 inch, pixelul are o marime de 1.0µm, poti fi combinati cate 2 pentru a creste sensibilitatea in lumina slaba si poate realiza fotografii de 12.5MP si poate filma 4K.

Poate face crop 2x, poate filma inclusiv 8K la 30FPS cu QPD Focus activat, 4K la 90FPS si poate fi folosit atat pentru camerele principale cat si pentru camerele ultra wide.