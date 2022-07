iPhone 13 este Splash Resistant, deci nu este rezistent la apa

Mai tineti minte cand v-am spus anul trecut ca mi-am stricat iPhone-ul 11 Pro in apa? Pai da, Apple zicea ca este un telefon water resistance, dar nu a rezistat prea mult. In noua lor reclama au schimbat termenul. Este un telefon Spash Resistant.

Cred ca multi au patit ca mine. Au intrat cu telefonul in piscina sau l-au spalat si dupa cateva incercati l-au stricat. Pentru ca iti merge o data, de doua ori sau chiar de 10 ori, dar cand tot va intra apa in el.

Eu l-am bagat des in apa, am stat chiar 6 ore cu el in apa in Budapesta la o baie termala. Toti erau cu telefoanele in pungi, eu eram smecher. Na…

Pana cand a intrat apa in el si am bulit ecranul, anul trecut cam pe vremea asta. De aceea mi-am si luat 13 Pro Max, altfel trageam de 11 Pro si acum ca e un telefon foarte bun.

Si vad in noua lor reclama ca telefonul este Splash Resistant, deci nu waterproof si nici water resistant. Adica este rezistent la stropii de apa, in caz ca ploua pe el sau il stropesti. Deci este cu totul alta mancare de peste.

Asadar, aveti grija. Si nu doar cu iPhone. Toate telefoanele sunt marcate ca water resistant, care inseamna COMPLET ALTCEVA decat waterproof.