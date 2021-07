Mi-am stricat iPhone-ul 11 Pro – telefoanele rezistente la apa nu sunt atat de rezistente

Sa va spun o intamplare trista, dar cu final fericit. Oarecum. Am reusit sa-mi stric iPhone-ul 11 Pro. A intrat apa in el desi este considerat rezistent la apa. Cum s-a intamplat asta si de ce trebuie sa fiti atenti la treaba asta indiferent de telefon?

Am iPhone 11 Pro inca de cand s-a lansat. L-am cumparat la precomanda si l-am primit (multumesc eMAG) cu o zi inainte de lansarea oficiala in Romania. Cum s-a intamplat asta nu am idee pentru ca nu am nici o pila la eMAG. A fost doar noroc, s-a grabit curierul sa-l bage mai repede in easybox.

De atunci si pana acum am bagat telefonul in apa de 100 de ori. Cand ma duc la piscina il iau cu mine si il tin in buzunarul de la pantalon. Da, in apa. Cu orele.

L-am bagat in acvarii ca sa filmezi pesti, il spal periodic cu apa si sapun, dar nu l-am bagat niciodata in apa sarata. Totusi, dupa 2 ani, a intrat apa in telefon la o simpla spalare.

Asta s-a intamplat sambata trecuta. A intrat apa pe la difuzorul de convorbiri, a ajuns in FaceID si mai departe la ecran. S-a stricat FaceID-ul si ecranul.

L-am reparat astazi si m-a costat 1300 lei ecran original. FaceID nu se mai poate repara. Nici macar Apple nu il poate repara, se schimba telefonul cu totul. Totusi, eram curios cum naiba poate sa intre apa in el din moment ce ei spun ca este rezistent la apa.

M-am enervat in prima faza, ca doar Apple promoveaza treaba asta. Telefonul rezista 30 de minute sub apa la 4 metri. Insa pe site-ul Apple scrie clar ca ei nu isi asuma nici o vina daca telefonul se strica de la apa.

Pai cum vine asta? Este sau nu este rezistent la apa? Pai tine de interpretare. Telefonul este Water Resistant care este cu totul altceva decat Waterproof. Una este sa fie rezistent la apa si alta este sa fie impermeabil (waterproof). Apple nu spune nicaieri ca este waterproof ci doar water resistant.

Si uite asa s-au spalat pe maini. Nu doar Apple. La fel face si Samsung, Huawei sau oricine mai are telefoane rezistente la apa. Asa ca aveti grija si incercati sa nu le bagati atat de des in apa, daca faceati asta pana acum.

Macar am reusit sa-l repar, dar FaceID tot nu functioneaza si asta ma enerveaza maxim. Asa ca il voi vinde, deci daca sunteti interesati astept oferte.