Cum ne jucam in concediu cu Nvidia GFN

Pentru mulți, concediul înseamnă o detașare completă de la absolut orice. Inclusiv prieteni, dacă concediul este făcut împreună cu soția/partenera. Vrei să uiți de tot, să îți pui gândurile în ordine și să bei o bere rece pe o plajă din Grecia. Din fericire, suntem diferiți și avem nevoi diferite, iar concediul poate să însemne și gaming. Mult gaming! Pentru cei care preferă să se odihnească petrecând ore la calculator jucând titlurile preferate, uite cum o poți face și când nu ești acasă la PC-ul tău.

Datorită tehnologiei moderne, acum este posibil să ne bucurăm de jocurile noastre preferate oriunde ne-am afla. Una dintre cele mai inovatoare soluții în acest sens este serviciul de gaming în cloud oferit de Nvidia, GeForce NOW. În acest articol o să vă explic cum puteți folosi GFN în concediu pe diferite dispozitive, chiar și atunci când sunteți pe plajă.

GeForce Now este un serviciu oferit de Nvidia tuturor celor care nu au un hardware suficient de puternic pentru a rula jocuri. Este o platformă unde găsești jocuri de toate felurile și pe care le poți juca pe ce dispozitiv vrei tu. Dacă ai un PC de tip cartof sau un telefon vechi, dar totuși ai vrea să încerci titluri noi, află că o poți face fără probleme. Pentru că acțiunea nu se întâmplă la tine pe dispozitiv, ci pe serverele Nvidia. Practic, Nvidia îți oferă puterea lor de procesare, iar tu profiți de ea pe dispozitivul tău ca să te bucuri de titlurile tale preferate pe care în mod normal nu le-ai putea rula.

Conexiunea la internet – cheia succesului

Pentru a ne bucura de o experiență de gaming fluidă și fără întreruperi, conexiunea la internet este esențială. GeForce NOW necesită o conexiune stabilă și rapidă pentru a reda jocurile în flux la calitate înaltă. În general, o conexiune de cel puțin 15 Mbps este recomandată pentru 720p la 60FPS, iar pentru 1080p la 60FPS este necesară o conexiune de 25 Mbps sau mai rapidă.

În majoritatea locațiilor turistice din Europa, conexiunile Wi-Fi sunt suficient de rapide pentru a suporta streamingul de jocuri. Totuși, este important să verificați viteza conexiunii înainte de a începe să vă jucăți. Dacă sunteți în zone cu acoperire Wi-Fi slabă, puteți folosi datele mobile, dar trebuie să fiți atenți la consumul de date, deoarece streamingul de jocuri poate fi destul de intensiv din acest punct de vedere.

Pe ce vă puteți juca?

Telefonul este cel mai la îndemână, dar nu te poți juca pe el titluri de PC. Este greu pentru că nu ai mouse și nici tastatură. Așadar, un alt dispozitiv pe care majoritatea îl avem cu noi în concediu este laptopul. Fie că este un ultrabook, un laptop mai vechi sau un laptop de business, o să puteți rula orice joc vreți dacă vă permite conexiunea la internet.

Tot ce aveți nevoie este o conexiune stabilă la internet și un cont GeForce NOW. După ce vă logați, puteți accesa jocurile pe care le dețineți pe platforme precum Steam, Epic Games Store sau Ubisoft Connect. Avantajul major este că nu trebuie să descărcați jocurile pe laptop, economisind astfel spațiu de stocare și evitând problemele legate de performanță. În plus, puteți continua să vă jucați de unde ați rămas, deoarece progresul este salvat în cloud.

Jocurile Free To Play le accesezi direct și te vei loga în respectivul joc dacă îți cere cont. Eu, ca jucător de LoL, a trebuit doar să deschid jocul din GFN și să îmi introduc datele de logare cum fac în mod normal. Nu este nimic schimbat. Jocul nu l-am descărcat în PC, ci a rulat în cloud ca și cum l-aș fi avut instalat în PC.

Lista de jocuri o puteți găsi AICI. Sunt peste 1800 de jocuri, multe extrem de populare de la Steam, Epic Games, Ubisoft, EA sau GOG.com.

Am încercat un titlu cu Ray Tracing care mie îmi place foarte mult, Control. Pot să zic că s-a comportat excelent. Parcă eram pe calculatorul meu, nu am simțit nicio diferență în utilizare. Aveam dubii în ceea ce privește lagul sau micile întârzieri cauzate de server, însă nu am întâmpinat astfel de probleme.

Faptul că GF Now este doar o platformă generală și tu de fapt te folosești în continuare de platforma preferată (Steam, Ubisoft, Epic) mi se pare foarte tare. Dacă vrei să folosești Steam, te loghezi pe Steam în momentul în care intri în joc. Dacă jocul se află și pe Epic sau Ubisoft, îți alegi platforma pe care o dorești. GF Now nu influențează cu absolut nimic acest lucru pentru că doar îți pune la dispoziție serverul pe care rulezi.

Concediul nu trebuie să însemne neapărat o pauză de la gaming. Datorită Nvidia GeForce NOW, vă puteți bucura de jocurile voastre preferate oriunde v-ați afla, fie că este vorba de un laptop, o tabletă, un telefon mobil sau un televizor inteligent. GeForce NOW oferă flexibilitatea de a vă juca fără a fi legați de un PC puternic, economisind spațiu și resurse. Tot ce aveți nevoie este o conexiune stabilă la internet și un dispozitiv compatibil.

Cât costa?

Exista si un abonament gratuit, Free, care iti ofera acces la un hardware modest, te poti juca maxim o ora si ai accest standard la server. Totusi, daca vrei experienta maxima si vrei sa te bucuri de jocuri cu Ray Tracing sau DLSS, trebuie sa alegi un abonament mai mare.

Priority este acum redus cu 50%, la fel si Ultimate. Priority iti ofera tehnologie RTX, prioritate la server, sesiune de 6 ore, rezolutie Full HD la 60FPS. Ultimate iti ofera acces la un hardware de top, RTX 4080, sesiune de 8 ore, rezolutie 4K la 240FPS.

In vara asta sunt reduse cele doua abonamente cu 50% pentru o perioada limitata de timp. Gasiti detalii AICI.