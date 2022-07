BenQ GW2785TC review: un monitor (cu USB-C) perfect pentru munca si office

De vreo doua-trei saptamani, cam asa, folosesc pentru activitatile din afara programului de lucru, un nou monitor de la BenQ. Acesta se numeste GW2785TC si este perfect pentru scenariul meu de folosire. Sa va spun de ce.

Si cand spun pentru activitatile „din afara programului de munca” ma refer la scris de articole, editat de video-uri, consum de media, stiri si altele, lucru cu documente sau programare. Cam la asta folosesc eu Macbook-ul meu Air cu procesor Apple M1. Ei bine, pana acum mutam monitorul de la laptopul de munca (care este tot un BenQ, dar mai smecher – EW2780U) dar in ultimele zile am avut un monitor dedicat MacBook.

Haideti sa va zic cum e, ce stie, cat costa, daca-l recomand si unde il gasiti.

Specificatii monitor BenQ GW2785TC

Este un monitor cu display IPS, rezolutie Fll HD, diagonala de 27 inch, contrast 1000 la 1 si timp de raspuns de 5 ms.

Si pentru ca este un monitor pentru munca, office, samd este dotat cu niste cu functii speciale pentru asta: difuzoare (2x 2W), microfon (cu noise cancellation) si mufa jack pentru casti.

Vine un port HDMI, unul Display Port si unul USB-C cu power delivery si DP.

Cum functioneaza, cum il folosesc?

Ceea ce imi place cel mai mult la acest monitor e ca are Power Delivery pe USB-C si DisplayPort. Si asta inseamna ca imi pot alimenta MacBook-ul in acelasi timp ce transmit datele (video si audio) catre monitor, totul printr-un singur cablu. Iar in ultima vreme multe tot mai multe laptopuri au inceput sa aiba USB-C cu DP si incarcare. Si apropo, puterea maxima pe cablul USB-C este de 60W. Suficient pentru majoritatea laptopurilor care suporta incarcare astfel.

Difuzoarele sunt ok, nu sunt pentru ascultat muzica de inalta fidelitate insa pentru video-conferinte si consum de media sunt perfecte. Iar impreuna cu ele puteti folosi si microfonul integrat.

Calitatea imaginii e buna, insa pentru ca am langa el un alt display, tot de 27 inch (v-am spus mai sus) dar cu rezolutie 4K, nu am cum sa nu sesizez diferentele. Fiind un monitor cu diagonala mare si rezolutie mica, e imposibil sa ofere o imagine cu o fidelitate foarte ridicata. Va spun asta ca sa nu aveti asteptari foarte mari si sa intelegeti exact carui tip de activitate este destinat acesta.

Dar repet, eu imi fac foarte bine treaba, si v-am spus mai sus ce fac cu el.

Imi place super mult constructia lui, e foarte bine inchegat si nu scartaie din toate incheieturile, chiar daca nu e un monitor foarte scump. De asemenea, apreciez piciorul, care are reglaj pe inaltime dar suporta si rotire la 90 de grade sau inclinare cu 20 de grade.

Concluzie, disponibilitate si pret

Si cam atat, nu prea am ce sa mai spun despre el. E doar un monitor bun, suficient de mare, care-si face treaba, motiv pentru care il si recomand. El mai are si tot felul de moduri de vizualizare, printre care si un e-ink mode (desi evident ca nu e e-ink) pentru citit, dar despre aceste moduri puteti afla mai multe pe pagina produsului.

De gasit il gasiti pe la 1300 lei in magazine.