Laptop-uri noi cu Nvidia GeForce RTX 4070, 4060 si 4050

Sunt variantele pentru laptop-uri si le gasiti in implementarile de la ASUS, Gigabyte si Samsung, alaturi de suite de drivere Nvidia.

Noile placi video pot fi integrate in laptop-uri mai subtiri si au nevoie de o racire mai mica, fiind mai economice pe partea de curent. Totusi, Nvidia mizeaza pe drivere Studio si pe avantajele aduse pe partae de modelare 3D.

De exemplu, RTX 4070 permite creatorilor sa lucreze cu continut 6K RAW HDR, export in AV1 si sunt mai rapide cu 40% fata de generatia anterioara in DaVinci.

RTX 4060 este cu 38% mai rapida in Blender si are 8GB memorie, iar RTX 4050 este cu 54% mai rapida in Topaz Video decat generatia anterioara, avand performante bune in upscalling si dezintercalarea filmarilor.

Modele de laptop-uri care integreaza noile placi video sunt: Galaxy Book3, Aero 16 si 14 de la Gigabyte, ROG FLOW Z13 de la ASUS, Stealth 17 Studio de la MSI sau Razer 16 si 18.