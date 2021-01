Laptop-urile de gaming cu NVIDIA RTX 3000 se anunță a fi foarte tari

Inițial, seria de plăci video NVIDIA RTX 3000 a fost proiectată și lansată pentru formatul desktop, însă, cum era de așteptat, a fost adusă acum și pe laptop-uri, iar primele dintre ele încep deja să apară.

Îți poți da seama cât de tare este noua serie de plăci video de la NVIDIA după numărul de bucăți pe care le găsești pe stoc… care este cam zero. Și o să vă dau acum și câteva detalii care fac plăcile video mobile aproape la fel de capabile cu cele de pe desktop. In plus, laptop-urile cu RTX 30 sunt deja listate la magazinele de specialitate. De exemplu la PC Garage sunt la precomanda si vin in 5 zile de la plasarea comenzii. O sa va detaliez doua laptop-uri care imi plac din lista lor.

Câteva detalii despre arhitectura NVIDIA RTX 30

Seria NVIDIA RTX 3000 este bazată pe arhitectura Ampere, anunțată oficial pe 14 mai 2020 și denumită după matematicianul și fizicianul francez André-Marie Ampère. Arhitectura se bazează pe procesul de fabricație de 8 nanometri pentru produsele consumer

S-a ajuns la a 3-a generație de Tensor Cores, sunt nuclee mult mai rapide care asigură o creștere de 2.5X pentru calculele în virgulă mobilă

S-a ajuns și la a 3-a generație de NVLink, care dublează viteza de bandă dintre GPU-uri, ajungând la 600 GB/s

A doua generație de Ray Tracing (RT) cores promite o randare și mai realistă a scenelor de film din jocuri sau a umbrelor.

Are Dynamic Boost 2.0 – se folosește de AI pentru a echilibra puterea (în watti) între CPU, GPU și memoria GPU-ului.

Dar și Whisper Mode 2.0 care promite zgomot redus pentru laptopurile de gaming, pentru că e capabil să gestioneze turația ventilatoarelor atât pentru CPU cât și pentru GPU. Sa sperăm că laptop-urile de gaming vor deveni mai silențioase folosind această tehnologie.

Resizable BAR care permite procesoarelor (CPU, nu GPU, da?) să acceseze memoria video (VRAM) fără a impacta calitatea imaginii afișate pe ecran. Accesând memoria VRAM, performanța oferită de placa video va crește iar consumul de energie ramâne același. Funcționează chiar și atunci când laptop-ul rulează pe baterie și nu influențează cu nimic autonomia, ba din contră. Va oferi mai multe FPS-uri chiar și atunci.

Prețuri laptopuri NVIDIA RTX 30

Și aș putea să continui cu alte cifre și detalii tehnice până v-aș plictisi. Însă ceea ce vă interesează pe voi e ce laptopuri veți putea cumpăra cu noile plăci video de la NVIDIA.

Cele mai ieftine vor fi cele cu RTX 3060, însă acestea nu au ajuns încă în Romania. La PC Garage sunt listate doar modelele cu RTX 3070 și RTX 3080. Trebuie să știți că aceste modele vor pleca de la 1000 de euro, deci preț foarte bun.

Urmează cele cu RTX 3070 cum este acest ASUS TUF A15 FA506QR la 7399 lei. Laptop-ul vine foarte bine echipat și deși este un TUF, adică sub seria ROG ca performanță, oferă un ecran de 240Hz și un procesor Ryzen 7 5800H. NVIDIA spune că GTX 3060 va putea duce până la 90 FPS în cele mai populare jocuri, depășind la capitolul performanță chiar și vârful anterior de gamă, adică RTX 2080. La rezoluție Full HD.

Ce mai este interesant la acest laptop, pe lângă procesor și placa video, este bateria de 90Whr. În teorie ar oferi suficiente ore de autonomie mai ales ca noile plăci video sunt mai economice, iar tehnologiile lor vor spori autonomia. În plus cântărește 2.3kg, deci este foarte ușor pentru un laptop de gaming.

Ultimele pe listă sunt laptopurile cu GTX 3080 care vor avea prețuri de plecare de la 2000$ care promit până la 90+ FPS la rezoluție 1440P. Tot la PC Garage am găsit un model care arată foarte bine pe hârtie și tare ne-am bucura să-l testăm în configurația aceasta.

Este vorba de ASUS ROG Strix SCAR 17 G733QS. Acesta vine cu procesor AMD Ryzen 9 5900X, 32GB RAM, 1TB SSD, ecran de 17 inch la 300Hz și evident RTX 3080. Impresionantă este și greutate, 2.7kg.

Clar nu este un laptop ieftin, dar pentru ce oferă sigur are un preț bun, iar daca iți dorești cea mai nouă tehnologie și o performanță de top sigur nu te uiți la bani. Căci el costă 12.999 lei.

Ce apreciez la noile laptop-uri cel mai mult sunt prețurile din România. Pentru ca ele nu diferă de ceea ce a declarat Nvidia. Cu sigurantă vor apărea modele și mai ieftine la noi pe piață, iar cele actuale se vor ieftini. Le gasiți pe toate AICI.

Specificații și disponiblitate RTX 30 mobile

Inițial vor ajunge pe piață variantele cu 3080 și 3070, iar cele mai ieftine, cu 3060, vor veni mai târziu. Pentru România vă puteți aștepta la prețuri începând de la aceleași valori, dar în euro. Ceea ce mi se pare foarte tare e că le vom vedea atât cu procesor AMD Ryzen cât și cu Intel, și nu vreau să spun că cele cu Ryzen vor fi mai ieftine și mai performante… dar probabil vor fi. 🙂

În același timp, dacă ați pus ochii pe vreun model cu GTX 3000 spuneți-ne și nouă, în secțiunea de comentarii, care este acesta.