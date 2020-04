În caz ca erați fani ai jocului The Last Of Us, trebuie să știți că partea a doua are deja o dată de lansare confirmată. La fel și Ghost of Tsushima. Evident, ambele pe PlayStation 4.

Ghost of Tsushima se va lansa în 17 iulie 2020 dar, cel mai important, The Last of Us Part 2 vine mai repede, pe 19 iunie. Ambele jocuri au cate o pagină dedicată pe site-ul PlayStation: The Last of Us 2 | Ghost of Tsushima.