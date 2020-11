The Last Of Us va fi oficial serial pe HBO

The Last Of Us, unul dintre cele mai iubite jocuri de PlayStation, va avea parte de un serial pe HBO. Se vorbeste de aproape un an despre acest serial, insa abia acum lucrurile au devenit oficiale.

HBO a aprobat ideea acestui serial, iar Craig Mazin, Carolyn Strauss si Neil Druckmann se vor ocupa de productia acestui serial. Impreuna cu ei vor fi PlayStation Productions, Word Games si Naughty Dog.

Alte informatii nu avem, doar faptul ca totul este oficial. Probabil o sa dureze ceva pana va fi gata, desi primele filmari au inceput in luna martie si au fost oprite intre timp.

Cert este ca The Last Of Us va aduce abonati noi pe platforma HBO si va face foarte multi oameni fericiti.