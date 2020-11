Ce nu stiati despre iPhone 12 – doar 4.6% din componente provin din China

Ceva ce sigur nu stiai si sigur o sa vi se para interesant. iPhone 12 este construit din componente provenite din toata lumea, dezvoltat in California si asamblat ulterior in China. Insa doar o mica parte din componente provin de la chinezi.

Cele mai multe componente pentru iPhone 12 provin din Asia, insa nu din China asa cum multi credeau (sau isi doreau sa creada) ci din Coreea de Sud. Mai exact 26.8% din componentele lui iPhone 12 provin de aici. 21.9% mai provin din Europa (si altii) si tot atat din SUA. Interesant?

Japonia a livrat 13.6% din componentele pentru iPhone, iar Taiwan 11.1%. China a livrat doar 4.6% din componente, fiind pe ultimul loc. Va las pe voi sa trageti concluziile.

De asemenea productia va fi in timp mutata din China in India, Mexic sau Vietnam. Productia de Mac Pro are loc in SUA, iar multe dintre iPhone-uri se fac in prezent in India. Deci Apple incearca sa scape de China cat mai repede.