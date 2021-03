LastPass, celebra aplicatie pentru parole, ar putea monitoriza utilizatorii de Android

Am refuzat sa folosesc LastPass inca de cand am auzit despre aplicatie. Stiu ca multi o folosesc, cred ca si Darius o are instalata (sau cel putin stiam ca o foloseste), insa mie nu mi-a inspirat incredere. Cum adica sa lasi o aplicatie sa se ocupe de parolele tale? Uite ca a venit vremea cand LastPass, o aplicatie de incredere, nu mai pare atat de buna.

Exodys Privacy, o companie independenta de securitate, a descoperit ca LastPass nu doar ca iti memoreaza parolele si te ajuta cu gestionarea lor, asa cum trebuie sa faca, dar colecteaza date despre utilizatori prin sapte trackere.

Cele sapte trackere folosite sunt: AppFlyer, Google Analytics, Google CrashLytics, Google Firebase Analytics, Google Tag Manager, MixPanel si Segment.

Trackere sunt folosite de multe aplicatii si rolul sau nu este de a fura date. Mai degraba ele sunt folosite pentru a afla informatii despre dispozitiv, pentru a imbunatati aplicatia folosita si multe altele. Dar nu pentru furtul sau colectarea datelor private.

In general sunt folosite trackere de la Google, dar cum se vede si in lista sunt trei trackere care nu apartin de Google, de aici semnele de intrebare. Doua dintre cele doua trackere au rolul de a afisa reclame preferentiale si de a cataloga utilizatorii. Aceste lucruri nu pot fi facute fara a colecta informatii sensibile. Desi nu este clar scopul acestor trackere, acestea din urma nu par sa fie unele „bune”.

Gasiti informatii AICI.