Review ASUS ZenBook Duo 14 UX482 – un laptop interesant, elegant si performant

ASUS ZenBook Duo 14 este un laptop tare interesant care a intors toate privirile in birou. L-am folosit inca din ziua lansarii in Romania si mi-am dat seama ca poate fi un laptop foarte bun. Cu o conditie.

Cine cumpara un astfel de laptop trebuie sa stie sa-l foloseasca, altfel ZenBook Duo 14 este doar un alt laptop. Degeaba are un ecran secundar, degeaba arata cum arata daca cel care-l va cumpara nu va sti sa-l foloseasca.

Este un laptop performant care se adreseaza unui anumit segment de utilizatori. Cine va cumpara asa ceva mai mult ca sigur este instruit bine si va folosi la capacitate maxima toate functiile oferite de acesta.

ZenBook Duo 14 a castigat la CES 2021 premii pentru design si se remarca atat prin ecranul secundar tactil cat si prin hardware-ul generos ce a putut fi integrat intr-o carcasa atat de subtire.

Design

Pozele vorbesc de la sine. Ecranul secundar este tactil, masoara 12.6 inch diagonala si este un pic diferit fata de cel principal. Atat culorile cat si luminozitatea sunt mai slabe. De asemenea este acoperit si cu un strat protector mat ce il face diferit la atingere.

Aceeasi imagine se va vedea diferit pe ecranul secundar, ceea ce ma duce cu gandul ca acesta nu este facut pentru a lucra pe el. Din persectiva mea, ecranul secundar exista in formatul acesta pentru a oferi scurtaturi, unele suplimentare sau informatii suplimentare. In nici un caz pentru a lucra pe el sau pentur a viziona filme.

Si cred ca am perfecta dreptate dat fiind faptul ca ofera scurtaturi esentiale in programele din suita Adobe. De exemplu pe el poti pune, asa cum se vede si in imaginile atasate, comenzi rapide pentru After Effects, Photoshop sau Premier, in timp ce pe ecranul principal iti desfasori activitatea.

Asadar, nu ma deranjeaza diferenta de colorit. Atata timp cat isi face treaba si scopul lui este bine definit nu am ce sa-i reprosez.

Porturile sunt amplasate pe laterale si ofera destule: HDMI si doua porturi USB Type C cu Thunderbolt 4 pe partea stanga, jack, USB 3.0 si card reader pe partea dreapta. Laptop-ul se incarca prin USB Type C, are sistem de sunet Harman Kardon si guri de ventilatie inteligente.

Ecranul secundar se inclina atunci cand deschizi capacul si ofera din start doua beneficii: in primul rand ca este indrept spre ochii utilizatorului, deci nu trebuie sa te chinui sa vezi ce este afisat pe el, iar in al doilea rand ajuta la racire.

O parte din sistemul de racire se afla sub ecran, iar atunci cand laptop-ul este deschis o sa simti cum aerul cald este eliminat pe acolo. Deci 2 in 1.

Tastatura, un pic inghesuita dupa parerea mea, dar cu feedback bun. Trebuie sa stiti ca in pachet o sa gasiti si un palm rest dar eu nu l-am primit. Ar fi facut experienta mult mai placuta. Trackpad-ul amplasat in partea dreapta este inteligent pus, dar trebuie sa te obisnuiesti cu el acolo.

Ecran si sunet

Difuzoarele sunt excelente. Sistemul Harman Kardon isi face bine treaba si ofera un sunet clar si puternic. Nu va ganditi ca are bass sau ca dati un concert. Este un laptop care se aude mai bine decat marea majoritate de pe piata, clar si cu care puteti sa va impacati. Iar prin jack are o amplificare buna.

Ecranul se vede superb. Este validat PANTONE, are o gama larga de culori si ochiul meu nu a vazut probleme. Este un panou de buna calitate, luminos chiar si in bataia soarelui, raspunde bine la touch si suporta inclusiv un stylus. Chiar va este oferit unul pachet cu care puteti desena fara probleme.

Performante

Clar nu este un laptop slab, dar procesul Intel i7 1165G7 nu ma dat pe spate. Din contra. Are 4 nuclee, 8 thread-uri, TDP de 28W si tehnologie pe 10nm. Este…bun pe hartie. In realitate se chinuie. Ma asteptam la multe mai multe de la acest procesor si personal ma declar dezamagit.

Se chinuie in ultimul hal in R20 cu doar 1375 de puncte. Nu, nu am avut eu o problema cu laptop-ul, m-am interesat si atat poate procesorul. Luati in calcul ca sunt modele mai vechi ce scot punctaj mai bun.

Dar na, se poate trai cu el asa, isi face treaba dar…ma asteptam la mai mult. In rest are 32GB RAM si un SSD care merge brici. Scoate scoruri bune si laptop-ul iese din stand-by in mai putin de o secunda, ceea ce este wow.

Placa video este integrata, un Iris Xe, care se descurca bine in aplicatiile dedicate. Nu va faceti griji, nu va trebuie mai mult daca nu sunteti foarte experimentati. Atat procesorul cat si placa video integrate sunt suficiente pentru Photoshop sau Premiere. Dar nu pentru avansati.

In schimb temperaturile sunt ok. In load sta undeva la 90 si un pic de grade, iar in idle la 45. E mult pentru cat de „puternic” este procesorul…

Autonomie

Din ce in ce mai buna autonomia pe laptop-uri. Este cred ca al 4-lea laptop pe care il testez si am autonomie de smartphone, adica ma tine de dimineata pana seara. L-am folosit normal si autonomia a fost foarte buna, 6-7 ore l-am putut folosi pentru browsing, Youtube, putina munca…eu zic ca e decent.

Bonus si disponibilitate

In pachet este oferita si o husa de transport din piele, foarte eleganta, dar si un stylus. In mod normal este oferit si un palm rest dar la mine lipsea.

Cat despre pret si disponibilitate…laptop-ul poate fi gasit deja pe piata si pleaca de la 7000 lei. Este disponibil in 9 configuratii. Link AICI.