Legrand a lansat incuietoarea inteligenta Netatmo la Bucuresti

In cadrul Bucharest Tech Week 2024, unde din pacate noi n-am reusit sa ajungem, Legrand a lansat o incuietoare inteligenta. Numele nu este cel mai usor, Netatmo, care ofera o securitate sporita pentru locuintele noastre, dar si un plus de confort.

Are certificari obtinute de la A2P, BZ+ și SKG, aceasta intrunind astfel cele mai exigente standarde din Europa. Se conecteaza prin Bluetooth prin protocol NFC pentru a interactiona cu cheile inteligente, iar datele sunt stocate in dispozitiv, nu in cloud. Nu în ultimul rând, cheile pierdute sau furate se pot dezactiva oricând, printr-un simplu gest. Iar prin intermediul Smart Door Lock se poate genera o alta cheie electronica direct din telefon.

E utila ca o poti deschide la distanta, daca vrei sa lasi un prieten sa intre in casa si tu nu esti acolo. Au nevoie si ei de aplicatie si tu sa le trimiti o invitatie. Are si acceleorometru integrat, deci simte cand cineva o forteaza si poti vedea in aplicatie istoricul utilizarii ei, deci poti vedea daca cineva a incercat usa cand tu nu erai acasa.

Netatmo Smart Door Lock functioneaza pe baterii si are o autonomie de 2 ani. Dupa 2 ani nu mai poti intra in casa. Glumesc ­čÖé Cand bateria este aproape gata, primesti notificare pe telefon, iar daca bateriile s-au descarcat de tot, poti folosi un cablu micro USB pentru a deschide usa si sa schimbi apoi bateriile.