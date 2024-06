Seria Galaxy S25 de la Samsung va reveni exclusiv la procesoare Snapdragon

O noua informatie care contrazice o informatie mai veche.

Seria Galaxy S25 isi va face debutul cel mai probabil in ianuarie 2025, iar pana atunci scurgeri de informatii vor continua sa apara pe masura ce ne apropiem de data lansarii.

Conform unui nou zvon, Samsung va folosi exclusiv procesoarele de la Qualcomm pentru seria S25, mai specific Snapdragon 8 Gen4. Decizia e legata cu cererea mica de productie de cipuri pe 3nm catre fabricile Samsung. TSMC se va ocupa exclusiv de fabricarea procesoarelor Snapdragon, iar pretul va creste din nou.

Qualcomm will likely be the sole SoC supplier for the Samsung Galaxy S25 (vs. 40% for the S24), as the Exynos 2500 may not ship due to Samsung's lower-than-expected 3nm yield.

In addition to the significant increase in supply share, Qualcomm's Snapdragon 8 Gen 4 will see a price…

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 17, 2024