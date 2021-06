Leica a lansat propriul telefon Leitz Phone 1

Leica a colaborat in trecut cu Huawei si le-a oferit know how-ul lor pentru calibra intr-un fel sau altul camerele foto. Au fost zvonuri in piata care spuneau ca parteneriatul dintre Leica si Huawei a incetat, dar pana acum nu stim nimic concret. Poate vestea ca Leica a lansat propriul telefon este o confirmare buna in acest sens.

Leica nu are o fabrica de telefoane mobile, tocmai de aceea au un parteneriat cu Sharp pentru a produce telefonul Leitz Phone 1, iar acesta va fi disponibil exclusiv in Japonia.

La baza este telefonul Sharp Aquos R6, dar cu un design schimbat si capabilitati foto mai bune, teoretic. La interior avem specificatii de flagship: SD888, ecran la 240Hz, camera cu senzor de 1″ si 20MP, memorie pentru tot neamul si probabil va avea un soft special pentru camera foto.

Recunosc ca arata bine si mi-ar placea sa vad astfel de ciudatenii si in Europa, dar telefonul este exclusiv pentru japonezi si acolo va ramane. Pretul? Aproape 1500 de euro.