Primele impresii – Allview Soul X8 PRO

Allview Soul X8 PRO a fost lansat acum o săptămână, dar iată că l-am primit la teste. Este un telefon mid-range, care pune accent pe sistemul de camere penta, cu tehnologie AI si pe asistentul vocal AVI.

Vine echipat cu procesor MediaTek Helio G90T, 6 GB de RAM și 128 GB memorie internă (dar oferă și cu suport pentru card microSD de până la 256GB). Peste Android 11 este aplicată o interfață proprie VisualUI4.0. Da, pare neimpresionant, dar credeți-mă că zilele astea, cât l-am folosit, telefonul a mers foarte ok, fără lag. O fi în spate și setarea mea inițială vis-a-vis de telefoanele Allview, pentru că, de la P5 Alldro nu am mai pus mâna pe vreunul de la ei. Apropo de P5, mama îl mai are printr-un sertar, perfect funcțional, cu Android 4.4 root-at. 🙂

Principala atracție a gadgetului este sistemul AI Penta Camera, care conține cinci senzori: 64MP, 8MP (Wide Camera), 5MP (Macro Camera), Mono și Bokeh Effect. Camera principală de 64 MP

integrează metoda Pixel Binning, ce grupează 4 pixeli într unul singur și oferă fotografii de o calitate superioară indiferent de lumina ambientală și inclusiv pentru modul HDR.

Camera frontală de selfie are 32MP și o apertură de F/2.0. Aceasta vine cu o opțiune de selfie panorama, alege funcția Selfie Panorama, ce oferă un unghi generos de 76,4.

Per ansamblu, camerele se descurca bine, cu unele mici scăpări la fotografia de noapte și la cea macro, unde mi se pare sub ce am testat până acum. Vă las mai jos și niște sample-uri foto și video:

Căștile sunt primele TWS din portofoliul Visual Fan și sunt foarte calitative. Ca aspect, seamănă cu cele de la Apple, dar cutia de încărcare în care vin, este ceva cam mare. Apropo de acesta, mi-a luat ceva vreme să descopăr că se deschide prin culisare 🙂 Na, ce să-i faci, am terminat Jurnalism, nu Inginerie…

Soul AV1 oferă până la 20 de ore de autonomie, rezistă la stropire şi praf şi au tehnologie cu AI pentru noise cancelation. Fiecare cască are 2 microfoane integrate, pentru a putea utiliza AVI, asistentul virtual de la Allview. Poate fi accesat printr-o apăsare lungă pe orica dintre căști. De altfel, prin gesturi poți prelua sau respinge apeluri, poți controla volumul, sau poți trece de la o melodie la alta. Știe Bluetooth 5.0 LE și oferă o acoperire până la 10 metri. Mi-a plăcut opțiunea de oprire automată de câte ori le-am scos din urechi. Extrem de practic când trebuie să răspunzi la telefonul de serviciu.

AVI este, în fapt, cel de-al treilea strong point al lui Soul X8 PRO. Este primul și singurul asistent vocal inteligent în limba română. Apropo, AVI chiar asta înseamnă – Asitent Vocal Inteligent. Nu știu dacă are ceva în comun cu numele evreiesc, dar mi se pare interesantă denumirea. Și știți ce? Pentru cei care nu vorbesc decât română, este extrem de folositor. De câte ori nu am încercat să conving părinții să folosească Google Assistant, numai eu știu. Nu de alta, dar mama mă mai suna pentru rețete pe care le găsisem pe internet, iar de tata nu dau când are treabă prin curte….

Soul X8 PRO este disponibil pe www.allview.ro/soulx8pro și poate fi achiziționat atât individual, cât și sub formă de pachet: Soul X8 PRO și căștile wireless AV1.

