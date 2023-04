Rechemare in service pentru Skoda Rapid 2015 – are probleme cu airbag-ul de la sofer

Si nu este o stire despre care am aflat de pe net. Am primit acasa o instiintare de la Skoda Romania despre aceasta problema si ma asteapta in reprezentanta ca sa imi schimbe pe gratis airbag-ul de la sofer.

Ceea ce ma supara pe mine este ca dupa 8 ani au aflat de problema asta. Sa ma bucur ca intr-un final si-au dat seama de problema sau sa ma bucur ca n-am avut probleme pana acum?

Este vorba despre un airbag realizat de Takata, stiti voi, compania aia japoneza care a mai avut probleme in trecut.

Cazuri cu rechemari in service s-au tot intamplat si nu este o problema atata timp cat nu exista victime si producatorul a aflat la timp despre unele nereguli. Totusi, 8 ani? Rapid-ul meu este cumparat de nou in 2015 si apartine socrilor, nu au avut probleme cu el pana acum. Tot Skoda Romania a confirmat ca vopseaua pe care o avem noi este una problematica si au decis sa revopseasca masina pe garantie.

Aveti Skoda Rapid? Ati primit aceasta notificare?