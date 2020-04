Ludicrous PC: un fel de Tesla Model S cu RTX 2080ti

Mobilitatea dusa la alt nivel.

MKBHD, unul dintre cei mai apreciati vloggeri tech din lume, impreuna cu Origin PC au colaborat la un proiect intitulat Ludicrous PC. Acesta este un desktop PC inedit, absurd, comic sau chiar grotesc (dupa cum ii spune chiar numele): componentele au fost montate in interiorul unei carcase inspirata din design-ul unei Tesla Model S,care se poate conduce! Este echipata cu o baterie Tesla premium, care ii permite deplasarea in fata si in spate, are claxon, iar farurile sunt functionale. Bineinteles ca doar un copil o va putea „conduce”.

Ludicrous PC vine echipat cu o placa video GeForce RTX 2080ti si un procesor AMD Ryzen 9 3900x, iar pe langa aceste componente are fel de fel de briz-brizuri eye-popping si se poate personaliza estetic, componentele PC nu pot fi alese.

Pretul este la fel de socant ca produsul: 13373$ si poate creste in functie de „extra-optiuni”.