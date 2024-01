Lyca Mobile se retrage din Romania

Am auzit de ei foarte putin. Este un operator virtual britanic si ofereau servicii bune in special daca voiai sa suni in UE sau in afara UE.

Oficialii companiei spun ca in ultmii ani au avut costuri operationale foarte mari, de aceea au decis sa iasa din Romania. In plus, foarte multi folosesc WhatsApp sau Messenger cand vor sa vorbeasca in alta tara.

Lyca Mobile a intrat in Romania in 2015 si pleaca in 2024, dar raman o companie mare si unul dintre cei mai cunoscuti operatori de telecomunicatii MVNO (Mobile Virtual Network Operator) din lume, fiind activi in 60 de tari.

