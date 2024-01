Review carcasa AQIRYS XO-1 White ARGB – o super carcasa care merita toti banii

Lansata destul de recent, adica undeva prin toamna lui 2023, AQIRYS XO-1 White ARGB este o carcasa destul de scumputa. Vorbesc in general cand spun asta deoarece majoritatea celor care isi construiesc PC-uri aleg solutii mai ieftine. Totusi, o carcasa bine dotata te ajuta nu doar sa ai un sistem mai aratos ci un sistem mai practic, mai aerisit si automat mai rece.

Si ca sa vedeti ca nu vorbim doar ca sa ne aflam in treaba, personal am facut noul build in aceasta carcasa, renuntand la un Fractal Design S2 luat in 2020. Regret? Deloc! AQIRYS este un producator care te surprinde prin calitate si prin raportul pret-calitate atunci cand discutam despre produsele de buget. Dar in cazul de fata discutam strict despre un produs premium as putea spune.

XO-1 este o carcasa mid-tower si care suporta inclusiv placi de baza E-ATX. Vine cu suport pentru placa video, adica un plastic care iti tine placa video pe pozitie daca este prea lunga. Ofera patru ventilatoare deja inclus (super silentioase), controller PWM+ARGB preinstalat, doua filtre de praf (in podea si in fata) si este water cooling ready.

Are panou lateral din sticla, partea frontala este tot dintr-o bucata de sticla usor inclinata, iar capacele sunt toate detasabile, inclusiv cel de sus (capacul). Este o carcasa practic, frumoasa si realizata bine.

Otelul folosit este gros, cam 0.8mm, de aici si greutatea foarte ridicata. Are 10.5kg si asa iti poti da seama ca nu este o carcas deloc ieftina. Carcasele bune sunt grele.

Inca de la unboxing o sa ramai impresionat. Carcasa este bine ambalata si gasesti in cutie TOATE suruburile de care ai nevoie, inclusiv soricei de prindere, intr-o cutie super utila si organizata. Mi-a placut maxim.

Cand am inceput sa ma joc cu ea si sa montez componentele am realizat ca a fost gandita bine. Ai spatiu suficient de manevre, colturile nu sunt taioase si nu te poti zgaria, iar cablurile au multe zone de trecere pentru a realiza wire management de calitate. Stiu, toti uram sa facem asta dar trebuie….

Panou frontal are o sticla usor inclinata si se poate scoate usor daca vrei sa ajungi la filtrul de praf. Bucata de sticla este prinsa in partea de sus in doua cleme. Doar tragi de ea si iese. Asa ajungi la filtrul de praf care se poate scoate usor si se curata sub jetul de apa.

Panoul lateral din sticla este clar. Nu este mat, nu este fumuriu. Este clar si uneori ai impresia ca nu e nimic acolo. Este prin tot in cleme, deci doar tragi de el si iese. Tavanul este si el detasabil si este ok ca poti avea acces usor la ventilatoarele de acolo. Sus are o plasa solida care nu permite bucatilor mici sa treaca dincolo de ea. Cand spun bucati mici ma refer la orice ai tu prin casa si asezi pe unitate. Se mai intampla.

Ventilatoarele incluse sunt ARGB de 120mm cu PWM. Sunt super silentioase si au un flux bun de aer. Nu le-as schimba cu altceva, nu este cazul. Le conectezi la controllerul amplasat pe spate. De asemenea, din telecomanda inclusa poti seta iluminarea.

Ce trebuie sa stiti este ca butonul de reset este conectat la controllerul ARGB, asadar el va avea alt rol daca nu scoateti mufa de acolo si sa o bagati in placa de baza. Daca il apasati este schimba iluminarea. Ciudat ca este pus by default asa, te poate induce in eroare daca nu esti atent.

Poti monta in ea pana la 14 ventilatoare, dar nu cred ca ajunge cineva pana la nivelul asta. Se pot monta placi video de maxim 410mm lungime si coolere de maxim 170mm inaltime. Pe panoul frontal ai USB 3.0, USB Type C si 2x jack pentru casti. Butoanele mi se par cam galagioase. Cel de power are o cursa scurta dar este destul de zgomotos fata de altele.

Mi-a placut ca sloturile de expansiune au surubele si le poti scoate doar pe cele necesare.

Carcasa este foarte aratoasa, bine construita si spatioasa. Merita fiecare ban. Tinand cont de pret, 691 lei la PC Garage, consider ca este o carcasa buna. Gasesti modele mai scumpe si mai prost executate.

Ca minusuri ma pot plange de butoanele usor zgomotoase si de lipsa cauciucului de protectie pentru cabluri pe unele gauri. Puteau sa puna si pe cele de deasupra placii de baza.