Am descoperit recent asta cand Andrei Verestiuc a postat pe 10 iunie clipul. Peste 9000 de telefoane sunt in aceasta colectie personala, fiind astfel cea mai mare colectie din lume.

Colectie de telefoane am mai vazut. Erau poate 200 de telefoane intr-un dulap generos, unde am putut vedea cele mai populare modele de la aparitia telefonului mobil si pana in prezent. Insa cele 9000 de exemplare reprezinta un record mondial. Recomand sa va uitati, asa de weekend.