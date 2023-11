Cel mai mare parc fotovoltaic din Romania este la Rătești

S-a deschis cel mai mare parc fotovoltaic din Romania. Se afla in Răteți, jud Arges si este detinut in proportii egale de companiile israeliene Ecoenergy si Nofar Energy. Are o capacitate totala de 155MW si este cel mai mare din Romania si din Europa Centrala si de Est.

Parcul va incepe sa produca energie electrica la capacitate maxima in saptamanile urmatoare si poate alimenta 100.000 de gospodarii, practic eliminarea a 168.000 tone de emisii de CO2 pe an.

A costat 102 milioane euro si va genera venituri medii anuale de 19.8 milioane de euro in primii cinci ani de functionare. Stirea initiala o gasiti pe profit.ro.