realme a vandut 200 milioane de telefoane la nivel global

realme este o companie tanara infiintata in 2018, iar de atunci si pana acum a reusit sa vanda 200 milioane de telefoane si sa ajunga in topul producatorilor de telefoane mobile. Compania se concentreaza pe telefoane accesibile si telefoane cu un raport pret-calitate foarte bun, oferind tinerilor din intreaga lume acces la tehnologie de top.

In 2021 au atins pragul de 100 milioane de vanzari. In Europa ei sunt pe locul 4 conform Canalys, fiind intr-o crestere continua. In 2023, realme a fost singurul brand care a fost pe plus pe o piata in care toti producatorii au inregistrat scaderi.

Compania va continua sa angajeze oameni si sa dezvolte echipe tinere. Si-au impus ca fiecare lansare noua sa ofere si o tehnologie noua, iar in 2024 vor sa isi mareasca semnificativ investitiile in cercetare si dezvoltare, planificand o crestere de 470% a cheltuielilor pentru aceste divizii. De asemenea, personalul va creste cu 400% in 2024.

Sky Li, fondatorul și directorul general al realme, a spus în scrisoarea deschisă cu ocazia celei de-a cincea aniversări a brandului că:

“Era dezvoltării în „stil lift” din industria smartphone-urilor a luat sfârșit. Pașii viitori vor fi mai provocatori, iar fiecare pas aduce realme mai aproape de următoarea destinație. Pe măsură ce urcă spre noi etape, realme rămâne angajată față de viziunea sa inițială, escaladând continuu noi înălțimi, ascultându-și utilizatorii și crescând alături de aceștia în întreaga lume, creând împreună mai multe miracole.”

Intre timp ei pregatesc lansarea lui GT5 in China si nu stim daca va ajunge in Europa. Este un flagship cu Snapdragon 8 Gen3, va folosi cel mai mare obiectiv periscop din industrie si va folosi senzorul IMX890. Va avea un ecran OLED rapid, o baterie generoasa si un design premium. Nu stim cand si daca va ajunge si la noi.