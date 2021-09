Masinile noi se vand bine, iar Dacia este lider in Romania

Masinile noi se vand din ce in ce mai bine si avem o crestere de 7.59% in primele 8 luni din 2021. Dacia este producatorul cu cele mai multe masini vandute in Romania.

Ne bucuram sa vedem ca se vand mai multe masini noi. Cresterea cu 7.59% in primele 8 luni din 2021 ne arata ca suntem pe un drum bun. Comparatia este facuta cu aceeasi perioada a anului trecut.

Dacia, un brand low cost dar care continua sa evolueze frumos si sa ofere mai mult decat masini ieftine, detine primul loc cu 21.334 unitati vandute, cu mult peste locul 2 detinut de Skoda.

Topul arata cam asa, iar noile modele Logan si Sandero sunt responsabile pentru reusita Dacia. Le vad din ce in ce mai des pe strada, atat masini de firma cat si masini bine echipate. Am vazut 10 modele de Stepway in Bucuresti in ultima saptamana. Masina nu este deloc ieftina.