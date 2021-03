MasterCard si Samsung lanseaza primul card cu senzor de amprenta integrat

In 2017 scriam ca MasterCard testeaza cardurile cu senzor de amprenta. Au trecut 4 ani de atunci iar cardurile sunt gata. MasterCard a colaborat cu Samsung pentru a dezvolta un card cu senzor de amprenta integrat.

MasterCard a folosit tehnologie Samsung pentru a aduce un nivel mai ridicat de securitate. Cardul integreaza un cipset Samsung LSI Business astfel incat cardurile sa poate functiona pe toate POS-urile MasterCard.

Astfel, PIN-ul nu mai este folosit si nici nu mai este nevoie de o confirmare ulterioara din aplicatie. Confirmarea platii prin amprenta va elimina orice alta interactiune cu alte dispozitive.

Primul card va fi lansat in acest an in Coreea de Sud, iar ulterior va ajunge si prin alte zone.