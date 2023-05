Mazda 3 dupa 1 an de la achizitie – sus pe elevator pentru inspectie

S-a facut un an de cand am cumparat Mazda 3 2022 pentru parintii mei. A implinit si 10.000km facuti, am trecut de prima revizie si am decis sa urc masnia pe elevator la Panda Self Service si Vlad sa vorbeasca un pic despre ea.

Impresiile mele sunt urmatoarele:

consum foarte mic – 7% urban si 5% extraurban

silentioasa la interior, confortabila la drum lung

puternica in depasiri

atentie la cap cand te urci in masina, risti sa te lovesti in stalp

plasticele glossy de la interior se zgarie foarte usor

scaune confortabile, chiar si cele de baza din textil

sistemul de AC manual e foarte eficient

interior premium, chiar mai bun decat ce ofera BMW sau Audi pe modele mai scumpe

faruri LED excelente

senzorii de parcare au lag, te trezesti ca iti bipaie cand aproape ai lovit obstacolul

destul de joasa, lovesti multe borduri in Bucuresti

piese ieftine (consumabile) – cu 500 lei iti faci singur revizia acasa

prima revizie m-a costat 1350 lei la Asko Giulesti – nu m-au primit cu piesele mele, tot originale, tot Mazda

tinuta de drum excelenta, sportiva, stabila pe viraje

fara greieri la interior pana acum

Tinand cont ca pe masina am dat 17.000 si un pic de euro cu 2 rable + discount-urile pentru ca este hibrida, masina merita toti banii. Acum pleaca de la 23.000 euro, deci cu tot cu rabla si discount-uri o luati pe la 20.000 euro in echiparea de baza.

Si daca tot am fost cu Mazda pe elevator, am decis sa urc si Megane-ul sa vad cum arata dupa 150.000km de Romania si 7 ani.