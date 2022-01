Mi-am pus LED-uri pe Megane – „O sa ne orbesti!!!”

Asa cum spune si titlul, mi-am pus LED-uri pe faza scurta. Asta dupa ce Darius mi-a recomandat sa fac treaba asta de cativa ani, iar Greuceanu (un cititor fidel) mi-a recomandat acelasi lucru cand ne-am intalnit inainte de Sarbatori.

Darius mi-a recomandat sa-mi pun LED-uri si cand aveam Corsa. Ma ajutau si farurile ca aveau lupa, dar era un pic riscant din cauza vechimii masinii. Atrageam imediat atentia politiei.

Dar pe Megane lucrurile stau mai bine. In general cand este un control RAR sunt oprite masinile vechi. A mea este 2015 si nu pare ca ies din tipar cu becurile astea. Par sa fie „de acolo”.

Greuceanu mi-a recomandat LED IT UP, un atelier din Bucuresti specializat doar pe LED-uri auto. Au o gama larga de LED-uri (semnalizare, marsarier, faza scurta, faza lunga etc). Dupa o discutie cu baietii mi-au spus ca le fac pe comanda in China dupa anumite criterii. Pana sa ajunga la forma finala au avut cateva experimente. Deci nu sunt niste LED-uri cumparate de pe Aliexpress.

Au radiator, ventilator si baietii mi-au pus si niste capace de cauciuc mai mari ca sa aiba loc pentru racire. Cand se incalzesc se aude ventilatorul daca stai langa masina si farul vibreaza usor.

Montajul a durat 15-20 de minute cu tot cu reglaj. Rezultatul este surprinzator si LED-urile bat foarte bine. Avand lupe si fiind reglate corect, sansele sa orbesc pe cineva in trafic sunt fix zero.

M-a costat 400 lei si o sa ma duc in februarie si pentru faza lunga, semnalizari si marsarier. O umplu de LED-uri cat pot, mai putin pe stopuri.

Aveti si niste poze atasate ca sa vedeti cum bat pe toate treptele de reglaj. Am reglaj electric de la 0 la 4, 0 fiind pozitia cea mai de sus si 4 pozitia cea mai de jos. Pozele sunt de la 0 la 4.

Le tin pe treapta 2. Asa nu bat nici prea sus si eu am vizibilitatea foarte buna. Pe 0 sau 1 sunt prea ridicate si prefer sa nu fiu injurat.