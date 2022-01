Nou proiect pentru explorarea Lunii

Apă, protecție, temperaturi stabile: Când vine vorba de găsirea unor zone potrivite pentru misiuni lunare pe termen lung, tuburile de lavă de pe Lună prezintă un mare interes. Pentru a investiga potențialul lor pentru viitoarele explorări spațiale, echipele de roboți sunt menite să aibă posibilitatea de a intra în aceste peșteri.

În proiectul „CoRob-X”, un consorțiu european condus de DFKI cercetează modul în care o echipă de roboți în mare parte autonomi poate ajunge în rapel într-un tunel și îl poate explora. Scopul proiectului este o misiune analogă în Canare, în care sistemele investighează în comun un tub de lavă, utilizând noi tehnologii din cercetarea aerospațială europeană.

Munca în echipă dă roade. Această perspectivă se aplică și lumii roboticii: în timp ce misiunile spațiale actuale se bazează încă pe sisteme unice, cum ar fi roverul NASA Perseverance, scenariile viitoare vor implica cel mai probabil echipe de roboți autonomi pentru a explora suprafețele Lunii și Marte – și chiar peșteri sub sol.

Pentru misiunile pe termen lung, zonele extreme, cum ar fi craterele și tuburile de lavă ale lunii, prezintă un interes deosebit, deoarece pot proteja împotriva radiațiilor, meteoriților și schimbărilor de temperatură și pot chiar oferi gheață de apă ca resursă.

Înainte ca o misiune cu echipaj uman în adâncurile satelitului Pământului să devină utilă, aceste zone promițătoare sunt menite să fie investigate de roboți autonomi. Dar întrebarea este: cum pot sistemele să intre în astfel de tuburi de lavă și cum ies din nou?

Soluția poate fi găsită într-o zonă a Inteligenței Artificiale (AI) care se dezvoltă într-un aspect din ce în ce mai important în planificarea viitoarelor misiuni spațiale: robotica autonomă colaborativă. Explorarea prin roboți inteligenți economisește nu numai costuri și cheltuieli, dar evită și riscurile pentru oameni.

În plus, capacitatea de a coopera și de a lua decizii este un avantaj semnificativ atunci când vine vorba de realizarea unor scenarii de misiune complexe, cum ar fi explorarea peșterilor. Din acest motiv, Comisia Europeană finanțează cercetarea privind roboții cooperativi pentru medii extreme, ca parte a programului de finanțare Orizont 2020. Proiectul „CoRob-X”, coordonat de Centrul German de Cercetare pentru Inteligență Artificială (DFKI), urmărește realizarea unui astfel de scenariu într-o misiune analogică pe pământ și este finanțat pe o perioadă de doi ani cu aproximativ trei milioane de euro.

Titlul „Roboți cooperativi pentru medii extreme” reprezintă unul dintre proiectele finale ale Clusterelor Strategice de Cercetare (SRC) „Tehnologii robotice spațiale”, care combină mai multe proiecte de cercetare pentru industria aerospațială europeană care au fost finanțate prin programul H2020. Din acest motiv, accentul „CoRob-X”, care a început oficial la 1 martie 2021, se află pe testarea și validarea tehnologiilor care au fost dezvoltate în SRC și care sunt menite să fie folosite în misiunile spațiale europene.-

Explorarea tuburilor de lavă este un scenariu realist, deoarece aceste peșteri de pe Lună ar putea fi o cheie pentru misiuni pe termen lung sau chiar habitate umane. „CoRob-X” își propune să demonstreze fezabilitatea unei astfel de explorări de către trei sisteme robotizate autonome folosind tehnologii SRC într-o misiune analogică în Insulele Canare.

Scenariul misiunii implică două sisteme ale Centrului de inovare în robotică (RIC) DFKI din Bremen, precum și un robot al companiei belgiene Space Applications NV/SA. Spre deosebire de roverele care sunt folosite în prezent în spațiu, aceste sisteme își pot lua propriile decizii datorită Inteligenței Artificiale, care oferă multe avantaje în comparație cu o telecomandă de către oameni de pe Pământ: roboții spațiali autonomi pot reacționa imediat la mediul lor, pot include date noi în planificarea misiunii lor și compensarea erorilor mai rapid. În cele din urmă, munca în echipă este crucială pentru explorarea unor medii extreme, cum ar fi un tub de lavă – fie pe Lună, fie în Canare.

În misiune, un robot de explorare autonom va ajunge în rappel într-o peșteră și va fi ridicat din nou. Scenariul prevede trei rovere autonome – SherpaTT și Coyote de la DFKI, precum și robotul LUVMI de la Space Applications Service din Belgia – care explorează împreună intrarea într-o peșteră și colectează și împărtășesc informații preliminare printr-un cub senzor pe care LUVMI îl aruncă în numită „lucarn”.

Folosind aceste date, sistemele determină un punct de intrare potrivit în care robustul rover SherpaTT trage în rapel Coyote compact în peșteră folosind un palan cu cablu de sârmă. După ce a ajuns la sol, robotul agil se dezamorsează de la mecanismul de rapel și de andocare, explorează peștera și în cele din urmă se întoarce la stația de andocare pentru a transmite datele și a fi ridicat din nou de SherpaTT.

Testul de teren pentru validarea tehnologiilor SRC este programat pentru începutul anului 2023. Până atunci, sarcina este de a defini detaliile și cerințele misiunii, implementarea tehnologiilor pe sisteme și luarea în considerare a posibilelor întrebări de siguranță și securitate. Concomitent, compania GMV Aerospace and Defence SA și Fundación Santa Bárbara vor desfășura testul ei pe teren într-o mină din nordul Spaniei, în care aceleași tehnologii sunt testate pentru explorarea puțurilor. În acest test de teren, un rover și o dronă ale companiei spaniole GMV sunt folosite. Alți parteneri ai proiectului CoRob-X sunt Laboratoire Atmostphères, Milieux Observations Spatiales (LATMOS) și Magellium SAS din Franța, Universitatea din Malaga, Sintef AS din Norvegia și Airbus Defence and Space GmbH din Germania.

