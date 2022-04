Mercedes a lansat SUV-ul electric EQS

Practic este acelasi EQS dar in caroserie de SUV, acest S-Class electric. In mare parte sunt la fel. SUV-ul ofera o autonomie de 600km si concureaza cu modele precum Model X de la Tesla sau BMX iX.

Imparte aceeasi baterie de 107.8 kWh precum sedanul, are acelasi interior, aceleasi tehnologii si va veni in 2 versiuni: cu tractiune spate sau cu doua motoare denumit clasic 4MATIC. Versiunea cu tractiune spate are un motor de 265kW cu 355 de cai putere, iar versiunea dual motors are un motor de 400kWh si 536 cai putere.

Preturi nu avem, dar sigur sare de 100.000 de euro pentru cel mai ieftin nivel de echipare.