Microsoft Surface Duo disponibil din 10 septembrie de la 1400 de dolari

Surface Duo este va fi disponibil din 10 septembrie in mod oficial. Tableta pliabila va costa de la 1400 de dolari in varianta de 128GB si respectiv 1500 de dolari in varianta de 256GB.

Tableta este motorizata de Snapdragon 855, 6GB RAM, ruleaza Android 10 pe un ecran OLED de 5.6 inch Full HD si are o singura camera de 11MP. Bateria este de 3577mAh si are incarcare rapida la 18W.

Pentru inceput este disponibila la operatorii din SUA.