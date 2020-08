Celebrul joc Fortnite nu mai este disponibil pentru iOS sau Android

Celebrul joc Fortnite a fost scos din Play Store si AppStore . Jocul nu mai este disponibil pentru nici o platforma si pierde milioane de jucatori.

Motivul? CEO-ul Tim Sweeney nu este de acord ca platformele de gaming sa isi retraga un procent foarte mare de pe urma achizitiei. De exemplu Steam isi opreste 30%. Tim nu este de acord cu aceste metode si a decis sa creasca platforma proprie Epic Games Store si sa opreasca un procent mult mai mic.

Tim nu este de acord nici cu platile prin platformele de gaming si a implementat un sistem de plata in Fortnite direct catre Epic Games cu costuri mult mai mici.

Daca jocul este realizat cu tehnologie Epic Games atunci procentul este de doar 8%, daca nu procentul este de 12%. Mult mai mic decat practica celelalte platforme.

Epic Games has defied the App Store Monopoly. In retaliation, Apple is blocking Fortnite from a billion devices.

Visit https://t.co/K3S07w5uEk and join the fight to stop 2020 from becoming "1984" https://t.co/tpsiCW4gqK

— Fortnite (@FortniteGame) August 13, 2020